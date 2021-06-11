أخبار التعليم في 24 ساعة| إعادة مقابلة تلميذة روض الفرج.. وموعد نتيجة إعدادية الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم الجمعة، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:

- تعرضت للتنمر بسبب شعرها.. إعادة مقابلة تلميذة مدرسة روض الفرج (صور)

- "أولياء أمور مصر": المدارس طالبت بزيادة المصروفات قبل إقرارها من الوزارة

- التعليم توضح سبب عقد الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة بالمنزل

- تعليم الجيزة تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

- الدراسة 3 سنوات والتقديم إلكتروني.. شروط القبول في مدرسة الصالحية