شاب يهدي متحف الحضارة عملة تذكارية من عهد السلطان فؤاد الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم الجمعة، عملة تذكارية من عهد السلطان فؤاد الأول سلمها الشاب المصري أحمد عاشور، إهداء للمتحف.

وقال الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف، في تصريح له اليوم الجمعة، إن هذا الشاب المصري يعد مثالًا رائعًا ويحتذى به للشباب المصري لحرصه على إثراء المتحف بمقتنيات من التراث والتاريخ تمثل إضافة للمتحف وزواره.

وأضاف أن هذا الشاب المصري استطاع بفكره الواعي وإدراكه المستنير وأدائه الراقي أن يكون نموذجًا يحتذى به، مؤكدًا أن هذا الفعل يعد دليلا واضحا على زياده الوعي الحضاري والثقافي لدى أبناء الشعب المصري ورد فعل إيجابي لمجهودات الدولة في إثراء الحياة الثقافية وخاصة ما تبذله وزاره السياحة والآثار من مجهودات في مجال المتاحف والأماكن الأثرية.