السيسي ومحمد بن سلمان يبحثان قضايا إقليمية ودولية

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية، في مدينة شرم الشيخ.

وأكد الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان .. وقد تركز لقاؤنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا.

وأضاف الرئيس المصري "كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك"، مؤكدا اعتزازه "الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

ونشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للقاء معلقا "لقاء الأشقاء اليوم في شرم الشيخ بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية"