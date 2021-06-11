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لقاء بين السيسي وولي العهد السعودي وبحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

الرئيس المصري وولي العهد السعودي

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير ، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السيسي في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، اليوم الجمعة، “سعدت بلقاء الأمير محمد بن سلمان وتركز لقاؤنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا”.

كما أضاف “المباحثات شهدت توافقا في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

وتابع “أؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي”.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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