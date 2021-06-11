شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ساخرًا من لقاء بايدن وبوتين: «لا تناما خلال الاجتماع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حمل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خليفته جو بايدن قبل قمته المتوقعة مع الرئيس فلاديمير بوتين في رسالة ساخرة تحيته إلى الرئيس الروسي. وقال ترامب مساء الخميس "بالتوقيت المحلي": "حظ سعيد لبايدن في تعامله مع الرئيس بوتين - لا تناما خلال الاجتماع، وأرجو أن تنقلوا له تحياتي القلبية". ويلتقي بايدن مع بوتين في جنيف يوم الأربعاء المقبل. كان ترامب شكك خلال قمته مع بوتين في هلسنكي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في معرفة أجهزته السرية بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية. في ذلك الوقت أثار ترامب عاصفة من السخط في الداخل لكنه يدعي الآن أنه كان لديه "لقاء عظيم ومثمر للغاية" مع بوتين. وقال ترامب إن الولايات المتحدة فازت بالكثير في هذه العملية، "بما في ذلك احترام الرئيس بوتين وروسيا". كان ترامب سخر خلال حملته الانتخابية من جو بايدن ووصفه بأنه "جو نائم" من خلال تلاعب لفظي من خلاله.