رسالة ساخرة من ترامب حول قمة بايدن وبوتين

وقال ترامب مساء الخميس (بالتوقيت المحلي): "حظا سعيدا لبايدن في تعامله مع الرئيس بوتين - لا تناما خلال الاجتماع، وأرجو أن تنقلوا له تحياتي القلبية".

ويلتقي بايدن مع بوتين في جنيف يوم الأربعاء المقبل.



وكان ترامب شكك خلال قمته مع بوتين في هلسنكي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في معرفة أجهزته السرية بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

في ذلك الوقت أثار ترامب عاصفة من السخط في الداخل لكنه يدعي الآن أنه كان لديه "لقاء عظيم ومثمر للغاية" مع بوتين.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة فازت بالكثير في هذه العملية، "بما في ذلك احترام الرئيس بوتين وروسيا".

كان ترامب سخر خلال حملته الانتخابية من جو بايدن ووصفه بأنه "جو نائم" من خلال تلاعب لفظي من خلاله.



كان ترامب الجمهوري حقق نتائج أقل بقليل من خصمه الديمقراطي خلال انتخابات نوفمبر الماضي.

ولا يريد ترامب الاعتراف حتى اليوم بنتيجة الانتخابات ويرى نفسه محروما من حقه في الفوز بفعل عملية تزوير، ومع ذلك فشل معسكره في إقامة عشرات الدعاوي القضائية بخصوص ذلك.

