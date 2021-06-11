السيسي يلتقي ولي العهد السعودي في شرم الشيخ.. ومتحدث الرئاسة يعلّق: «لقاء الأشقاء»

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلام عربية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة شرم الشيخ.

ونشر حساب قناة "العربية" على موقع "فيس بوك" صورة للقاء جمع بين الرئيس السيسي، ومحمد بن سلمان في شرم الشيخ.

من جانبه، علّق المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، على صورة السيسي وبن سلمان.

وكتب المتحدث عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" قائلاً: "لقاء الاشقاء اليوم في شرم الشيخ بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية".

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان .. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك .. وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على على المستويين الرسمي والشعبي"