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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. بناء ثلاثة صفوف إضافية لمواصلة التعليم في مدرسة التعاون الحكومية بمديرية المعافر بتعز

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:05 مساءً, 11 يونيو 2021 م

المناطق - واس

بُنيت بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثة صفوف إضافية في مدرسة التعاون الحكومية لدعم الأطفال ومواصلة تعليمهم في مديرية المعافر بمحافظة تعز للتخفيف من الازدحام في المدارس، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم قطاع التعليم اليمني، وإلى تعزيز الفرص التعليمية لدى الأطفال وتحفيزهم للالتحاق بالعملية التعليمية، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من أجل إيجاد جيل واعٍ متسلح بالعلم والمعرفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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