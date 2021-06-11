شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 7 أشخاص في سيارة بها قنابل قرب "قمة السبع" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على سبعة أشخاص بعد أن تبين أن مركبتين كانتا تسيران بالقرب من انعقاد قمة مجموعة السبع، تحتويان على مواد طلاء وقنابل دخان ومكبرات صوت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أن شرطة ديفون وكورنوال أكدت أن عناصرها أوقفوا سيارة وعربة صغيرة بالقرب من طريق لوجانز في هايلي - على بعد حوالي سبعة أميال من فندق "كاربيس باي".

قالت القوة إنه خلال التوقيف في حوالي الساعة الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس، تم تفتيش المركبات والعثور على الأشياء بداخلها.

قال متحدث باسم القوة إن الأشخاص السبعة لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وأضاف:" تم ضبط العناصر والسيارات من قبل الشرطة في إطار التحقيقات الجارية في هذا الشأن".

تابع " نواصل دعم تسهيل الاحتجاج الآمن والقانوني، لكن لن يتم التسامح مع النشاط الإجرامي والشغب العام".