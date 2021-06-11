منتخبنا الوطني يتمسك بصدارة مجموعته في التصفيات المزدوجة

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب محمد قاسم.

واقيمت المباراة على ملعب المحرق البحريني، إذ رفع العراق رصيده إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة، في حين بقى هونغ كونغ في المركز ما قبل الأخير بخمسة نقاط.

