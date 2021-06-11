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منتخبنا الوطني يتمسك بصدارة مجموعته في التصفيات المزدوجة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-11 | 20:20

منتخبنا الوطني يتمسك بصدارة مجموعته في التصفيات المزدوجة

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حقق المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فوزاً على منتخب هونغ كونغ بهدفٍ نظيف، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة، المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب محمد قاسم.

واقيمت المباراة على ملعب المحرق البحريني، إذ رفع العراق رصيده إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة، في حين بقى هونغ كونغ في المركز ما قبل الأخير بخمسة نقاط.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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