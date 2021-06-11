انت الان تتابع خبر منتخبنا الوطني يتمسك بصدارة مجموعته في التصفيات المزدوجة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-11 | 20:20
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حقق المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فوزاً على منتخب هونغ كونغ بهدفٍ نظيف، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة، المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب محمد قاسم.
واقيمت المباراة على ملعب المحرق البحريني، إذ رفع العراق رصيده إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة، في حين بقى هونغ كونغ في المركز ما قبل الأخير بخمسة نقاط.
واقيمت المباراة على ملعب المحرق البحريني، إذ رفع العراق رصيده إلى 17 نقطة في صدارة المجموعة، في حين بقى هونغ كونغ في المركز ما قبل الأخير بخمسة نقاط.
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