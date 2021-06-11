أزمة الدولار وملف الانتخابات في نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي في ذي قار الأسبوع المقبل.. افتتاح عدد من المشاريع المنجزة،، ووضع الحجر الأساس لمطار الناصرية.