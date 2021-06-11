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أزمة الدولار وملف الانتخابات في نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي في ذي قار الأسبوع المقبل.. افتتاح عدد من المشاريع المنجزة،، ووضع الحجر الأساس لمطار الناصرية.
= المركزي العراقي يؤكد ثبات سعر صرف الدولار،، ومطالبات بإيقاف تهريب العملة الصعبة من البلاد.

= المفوضية تؤكد استبعاد خمسة مرشحين من العسكريين فقط،، وتعتزم طباعة بطاقات بايومترية لثلاثة مواليد جديدة.


= بعد انهياره بحادث اصطدام.. جسر مشاة محمد القاسم في طي النسيان.. وشعار امانة بغداد "الطايح رايح".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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