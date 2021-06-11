انت الان تتابع خبر أزمة الدولار وملف الانتخابات في نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي في ذي قار الأسبوع المقبل.. افتتاح عدد من المشاريع المنجزة،، ووضع الحجر الأساس لمطار الناصرية.
= المركزي العراقي يؤكد ثبات سعر صرف الدولار،، ومطالبات بإيقاف تهريب العملة الصعبة من البلاد.
= المفوضية تؤكد استبعاد خمسة مرشحين من العسكريين فقط،، وتعتزم طباعة بطاقات بايومترية لثلاثة مواليد جديدة.
= بعد انهياره بحادث اصطدام.. جسر مشاة محمد القاسم في طي النسيان.. وشعار امانة بغداد "الطايح رايح".
= المفوضية تؤكد استبعاد خمسة مرشحين من العسكريين فقط،، وتعتزم طباعة بطاقات بايومترية لثلاثة مواليد جديدة.
= بعد انهياره بحادث اصطدام.. جسر مشاة محمد القاسم في طي النسيان.. وشعار امانة بغداد "الطايح رايح".