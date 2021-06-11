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الكاظمي يغرد حول 'نكسة 2014': لا خيار امام العراقيين سوى الوحدة

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بغداد - ياسين صفوان - حذر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، من تشتت صوت العراقيين، فيما شدد على أن ذلك سيأتي بنتائج على العراق والعالم.
وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إنه "في مثل هذا الايام من عام 2014 شهد العراق نكسة، نهض منها شعبنا منتصراً موحداً امام التاريخ".

وأضاف "التذكير بالحدث هو استعادة لحقيقة أن لا خيار امام العراقيين الا ان يكونوا موحدين متضامنين فيما بينهم من اجل بناء السلام والازدهار".


وتابع الكاظمي "فرقتهم (العراقيين) وتشتت صوتهم نتائجه وخيمة على العراق بل وعلى العالم".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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