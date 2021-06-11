دولة أوروبية تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ أشهر

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس الخميس الذي سجلت فيه 7 وفيات و7393 إصابة جديدة بالعدوى.

وتعتبر هذه الحصيلة هي الأعلى منذ شهر شباط الماضي.

وتشهد بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.