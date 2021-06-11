إشادة حقوقية بفوز الإمارات بمقعد مجلس الأمن.. تتويج للمكانة الدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، عيسى العربي، على أهمية انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة.

وفي بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان "أهمية انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة، وذلك لما يمثله هذا الفوز من إبراز للمكانة الدولية والمحورية لدولة الإمارات ونجاحها في إبراز دورها ودبلوماسيتها الدولية في كل ما يتعلق بتحقيق الخير والسلام والتنمية بالعالم".



وتابع أن دور الإمارات في تحقيق الخير والسلام والتنمية، أكدته دول العالم اليوم بإنتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي بنسبة تصويت قياسية بلغت 179 دولة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومضى قائلا إن فوز الإمارات بمقعد مجلس الأمن، يعتبر انعكاس لما تحمله دول العالم من تقدير وإحترام لسياسات الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي، وللجهود التي يبذلها قادتها في سبيل إنهاء جميع الصراعات والحروب وتحقيق السلام والتنمية بالعالم.

وأضاف البيان "بهذه المناسبة، رفع رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان التهنئة لقادة وشعب الإمارات بهذا الإنجاز العالمي، الذي تحقق بدعم مباشر من جميع الدول العربية ودول منطقة آسيا والمحيط الهادي".

وأضاف أن الدبلوماسية الإماراتية حققت إنجازا رائدا للمرة الثانية بفوزها بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، وهو ما يضيف إلى جملة إنجازاتها ونجاحاتها الدولية التي تحققها على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.

ونقل البيان عن العربي قوله إن فوز الإمارات بعضوية مجلس الأمن الدولي سوف يسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام بالعالم وذلك إنطلاقا من الرصيد الإنساني والحضاري الذي أرسته الإمارات كمنهجية دائمة في نهجها وسياساتها.

وتابع أن الفوز "يؤكد في الوقت ذاته على الإلتزام الدولي بالسعي الحثيث لإنهاء جميع الصراعات والنزاعات العالمية، والإسهام بفعالية في تحقيق التنمية والسلام بالعالم، وتعزيز الجهود الدولية الهادفة الى انهاء المعاناة الإنسانية للجميع، إنطلاقاً من القيم والمبادئ التي دعى إليها ميثاق الأمم المتحدة وأكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي القيم والمبادئ التي اكدت دولة الإمارات ضرورة إلتزام المجتمع الدولي بها".

وكانت الإمارات حققت إنجازا دوليا، اليوم الجمعة، بالفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للعامين القادمين ممثلة عن منطقة آسيا والمحيط الهادي،

ونهاية سبتمبر/أيلول 2020 أعلنت الإمارات ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.



وجاء إعلان الإمارات بعد حصولها على تأييد جامعة الدول العربية عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في يونيو 2020.



ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، خمس دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) و10 دول غير دائمة العضوية يجدد نصفها كل سنة لتتولى مهامها بعد ستة أشهر من التصويت.