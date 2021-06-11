شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تفكك شبكة لتزوير الهويات مرتبطة بمنفذ «هجوم فيينا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (روما - أ ف ب)

أعلنت الشرطة الإيطالية، الجمعة، أنها اعتقلت سبعة أشخاص بتهمة تأمين أوراق ثبوتية مزورة لإرهابيين، بينهم المشتبه في ضلوعه بهجومٍ دامٍ في فيينا، العام الماضي.

والموقوفون هم بحسب بيان الشرطة، «أشخاص من شرق أوروبا حضروا آلاف الوثائق المزورة، أيضاً لمهاجم فيينا ولمقاتلين أجانب».

وقُبض عليهم في عملية أطلق عليها «مهمة القوقاز» بعد «تحقيقات معقدة» ترأسها مدعي ميلانو، وبدعم من وكالة الشرطة الأوروبية، (اليوروبول)، وفق البيان.

وقائد المجموعة هو تركو ارسيميكوف، شيشاني طالب لجوء عمره 35 عاماً يقيم في مقاطعة فاريسي. وحضر المشتبه فيهم الوثائق المزورة بـ«سهولة استثنائية» في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء عن المدعي العام لمكافحة الإرهاب في ميلانو.

ويتعلق التحقيق الإيطالي بعملية أخرى لمكافحة الإرهاب نفذتها النمسا في أواخر 2019، استهدفت «التخطيط المحتمل لهجمات إرهابية في أوروبا» بحسب الشرطة.

ووجد المحققون «صلات قوية» بين من أوقفوا، الجمعة و«شبكات إرهابية دولية ذات أصول متشددة وخاصة» مع مهاجم فيينا.

وفي الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 قتل أحد مناصري تنظيم «داعش» ويدعى كيوتيم فزولاي أربعة أشخاص في العاصمة النمساوية قبل أن ترديه الشرطة. وكان ذلك أول هجوم إرهابي كبير في النمسا منذ عقود، والأول الذي ينسب لمتطرف.