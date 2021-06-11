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"يد واحدة".. تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي وبن سلمان

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أثنى رئيس الهيئة العامة للترفيه ، تركي آل الشيخ على لقاء لقاء الأمير ، بالرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ اليوم.
وكتب في تدوينة على "فيسبوك"، اليوم الجمعة "سيدي الامير محمد وفخامة الرئيس اليوم في شرم الشيخ ... يد وحده".

وكان ط الرئيس كتب عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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