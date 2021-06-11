مطرانية شرق المنيا تحتفل بعيد "أباهور" في دير سوادة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

احتفلت إيبارشية شرق المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بعيد القديس أباهور البهجوري، داخل ديره الأثري، الذي يقع على بعد 4 كم جنوب شرق مدينة المنيا، بكنيسته المنحوتة وسط الصخر، والتي تعود إلى القرن الرابع الميلادي.

وأُقيمت الاحتفالات، وسط إجراءات احترازية، وترأس الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا وتوابعها، حفل تطييب الرفات المتواجد حتى الأن داخل الكنيسة، أثناء صلاة العشية، وسط أجواء كنسية وطقسيه.

وشارك في صلوات التطييب، عددًا من كهنة كنائس شرق المنيا، واختتم الأنبا فام الاحتفال بإقامة القداس الإلهي بكنيسة القديسة دميانه، المتواجدة داخل أسوار الدير.

جدير بالذكر أن تاريخ هذا الدير الاثري، يعود إلى القرن الرابع الميلادي، وهو من أهم المزارات الدينية والأثرية في مركز المنيا، ويفد إليه الكثير من الزوار، للتبرك منه طوال العام من جميع المحافظات، وخاصة في عيده الموافق 4 بؤونة من العام القبطي.