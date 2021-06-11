تعرضت للتنمر بسبب شعرها.. إعادة مقابلة تلميذة مدرسة روض الفرج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، إن المديرية وجهت بإعادة مقابلة الطفلة التي شكى والدها من عدم قبولها في مدرسة بمنطقة روض الفرج بسبب شعرها.

ووجّه محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التعليم في القاهرة، بإعادة مقابلة الطفلة التي تقدمت لإحدى مدارس روض الفرج وتعرضت للتنمر بتقرير مشرف المدرسة وتكليف موجهة رياض أطفال من الإدارة لحضور المقابلات في المدرسة، وتغيير استمارة التقييم وحقق في الأمر.

كما وجهت المديرية إنذارًا للمدرسة، وأكد ضرورة حسن استقبال الطلبة وأولياء الأمور والتعامل بطريقة تربوية، حيث استقبل مدير عام إدارة روض الفرج التعليمية ولي الأمر وحدد موعد مقابلة للطفلة، وأعرب أنه حدوث خطأ غير مقصود وتحديد موعد مقابلة آخر للطفلة.

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