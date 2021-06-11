مباحثات تجمع ولي العهد بالرئيس المصري في شرم الشيخ

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ بمصر. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حسابه على التويتر:"سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان، وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي"



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