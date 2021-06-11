ولي العهد يلتقي الرئيس السيسي في شرم الشيخ

سرقة طعام من حامل وإجبارها على السير 12 يوما وصفت قصة حدثت في تيغراي بأسوأ ظروف مجاعة في العالم منذ عقد، من أكبر مسؤول إنساني ومنسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 01 ذو القعدة 1442 هـ 01 ذو القعدة 1442 هـ

مباحثات تجمع ولي العهد بالرئيس المصري في شرم الشيخ التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ بمصر.قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 01 ذو القعدة 1442 هـ 01 ذو القعدة 1442 هـ

ما هو قانون مواجهة العقوبات الأجنبية الذي أقرته الصين؟ بعد أن أقرت الصين قانونا جديدا لمواجهة العقوبات الأجنبية يتمثل في نص يمكن أن يضع المجموعات متعددة الجنسيات في مواجهة معضلات... بكين: الوكالات بكين: الوكالات 01 ذو القعدة 1442 هـ 01 ذو القعدة 1442 هـ

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