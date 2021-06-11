هل ندمت طهران الآن على مهاجمة السفارة السعودية قبل أعوام؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 11 - يونيو - 2021 7:16 مساءً

أكد مساعد الرئيس لشؤون الإعلام علي رضا معزي، أن الهجوم على سفارة عربية أضرّ بسمعة إيران، في إشارة إلى الاعتداء على السفارة السعودية عام 2016.

كما أضاف أن التوترات الداخلية أضرت بالمصدرين في البلاد، قائلا “التجارة تتطلب الاستقرار وليس المغامرة وخلق الأعداء، وذلك في معرض تأييده لتصريحات روحاني أمس.

وكتب في تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر” أن “من يهاجم سفارة جيراننا لا يمكن أن يكون شريكاً سياسياً، كما لا يمكنه أن يرفع في نفس الوقت شعار التجارة مع الجيران”. وتابع “التجارة تتطلب الاستقرار وليس خلق أعداء”.

يشار إلى أن روحاني كان قد اعتبر في وقت سابق أن تلك الأعمال خربت علاقات بلاده مع دول الجوار، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف السفارة السعودية في طهران والقنصلية بمشهد قبل سنوات. وقال في كلمة ألقاها الخميس: “لا يغفر الله لمن لم يسمحوا لنا بإقامة علاقات طيبة مع بعض جيراننا، لقد قاموا بأشياء طفولية وغبية، هاجموا المراكز الدبلوماسية”.

يشار إلى أنه وفي 2016 قامت عناصر من ميليشيات “أنصار حزب الله”، الموالين للباسيج والحرس الثوري الإيراني باقتحام السفارة السعودية بطهران، والاعتداء عليها.