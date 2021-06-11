الكويت تدين الهجمات الصاروخية التي نفذتها ميليشيات الحوثي على مدينة مأرب

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أدانت دولة الكويت الهجمات الصاروخية التي نفذتها ميليشيات الحوثي واستهدفت المدنيين في مدينة مأرب، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات من الأبرياء .

ونقلت ” وكالة الأنباء الكويتية ” بياناً لوزارة الخارجية الكويتية اليوم، أن استمرار هذه الهجمات العدوانية واستهداف المدنيين الأبرياء وتقويض استقرار المنطقة وتجاهل المساعي الدولية الرامية إلى الوصول إلى الحل السياسي المنشود يؤكد طبيعة النهج العدائي الذي تسلكه هذه الميليشيات ويؤكد الحاجة الملحة لوضع حد له .