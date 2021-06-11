شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد طفل فلسطيني، اليوم جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس .

ونقلت مصادر فلسطينية عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطفل محمد سعيد حمايل استشهد نتيجة إصابته برصاصة في القلب، خلال قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في البلدة، مشيرة إلى أن عددًا من المواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة.