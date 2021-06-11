ايران تحدد موعد استئناف المفاوضات النووية

وكتب عراقجي الذي يترأس وفد طهران التفاوضي في المفاوضات، عبر قناته في تطبيق "تيليغرام" ، أنه من المتوقع أن "تواصل الأطراف مشاوراتها بشأن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وضمان التنفيذ الكامل والفعال للصفقة".بدوره، أشار مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف وهو يترأس وفد موسكو في المحادثات عبر حسابه في "تويتر" إلى أن الاجتماع القادم للجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة "أي الاسم الرسمي للاتفاق النووي" سيمثل بداية الجولة السادسة من التفاوض على استئناف الصفقة النووية".

وتابع متسائلا: "هل ستكون هذه الجولة الأخيرة؟ لا أحد يعلم، لكن جميع المتفاوضين يأملون في ذلك".

