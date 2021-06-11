شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات "G7" في كورنوول البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم بمنطقة كورنوول البريطانية، جنوب غرب إنجلترا، اجتماعات قمة مجموعة السبع G7 التي ترأسها المملكة المتحدة هذا العام.

وأفادت الحكومة البريطانية في بيان، أن المحادثات ركزت على التحديات الدولية وفي مقدمتها محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد وخطط توزيع اللقاحات المضادة للمرض على مستوى العالم، إضافة إلى بحث أفضل الطرق لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية، وقضايا التغييرات المناخية والإجراءات المتخذه للتخفيف من حدة الانبعاثات الكربونية خصوصاً لدى الدول الصناعية الكبرى.