شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو لاقتحام الميليشيا متجر في صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزير الإعلام اليمني: نهبوه بمحتوياته بعد إطلاق نار بشكل عشوائي

- هذه المشاهد نموذج لمئات الجرائم الحوثية التي ترتكب بشكل يومي

- أدعو المجتمع الدولي لإدراك حقيقة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن مشاهد وثقتها كاميرات المراقبة لاقتحام عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية مطلع شهر مايو الجاري لمتجر في العاصمة المختطفة صنعاء وإطلاق النار بشكل عشوائي، ونهب الأموال والعبث بمحتويات المتجر.

وقال وزير الإعلام اليمني ، أن هذه المشاهد الصادمة نموذج لمئات الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي بحق القطاع الخاص والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتجسيد للممارسات الإجرامية والانفلات الأمني السائد هناك من سلب ونهب وفوضى السلاح وغياب للقانون.

ودعا " الإرياني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والشرفاء والأحرار في العالم لإدراك حقيقة مليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم الحكومة والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وتثبيت الأمن والاستقرار، وتأمين الحياة الكريمة التي يستحقها اليمنيين.