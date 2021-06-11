شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا..الجفاف يزيد من توقعات استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المحللون استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار تنامي الطلب مع نقص المعروض نتيجة عوامل جديدة منها موجات الجفاف التي أضرت بالعديد من المحاصيل الزراعية وزيادة الطلب الصيني على الواردات الزراعية. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المستهلكين في الولايات المتحدة سيشعرون كل يوم تقريبا بتداعيات ارتفاع الأسعار مثل ارتفاع أسعار التعاقدات الآجلة لفول الصويا، وهو ما يمكن أن يؤثر على أسعار العديد من المطاعم، نتيجة استخدام فول الصويا في إنتاج العديد من المنتجات بدءا من البرجر وحتى المايونيز. وأشارت بلومبرج إلى اشتداد الضغط على أسواق فول الصويا نتيجة زيادة استخدامه في تغذية الماشية مما يؤثر على أسعار توريده للصناعات الغذائية. كما تتوقع بلومبرج أن تواجه سوق الذرة في الولايات المتحدة نقصا كبيرا في المعروض خلال العام الحالي بسبب موجة الجفاف التي أثرت على المحصول في الوقت الذي يستعد فيه الأمريكيون لموسم السفر في الصيف مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود الحيوي المستخرج من الذرة. وقد ارتفع سعر الذرة بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات