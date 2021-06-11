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المملكة المتحدة: 29892 إصابة بـ«دلتا»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المملكة المتحدة تسجيل إجمالي 42323 حالة إصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس ، والتي ظهرت لأول مرة في الهند، بزيادة قدرها 29892 حالة خلال أسبوع، وفقا لتحديث أسبوعي للبيانات المتعلقة بالسلالة أصدرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الجمعة.

وتغطي البيانات الفترة من الثاني وحتى التاسع من حزيران/ يونيو الجاري، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعود أكثر من 90 % من الحالات الجديدة لسلالة دلتا، التي "تواصل الزيادة بمعدل أعلى بكثير، مقارنة بسلالة ألفا"، التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة، وفقا لهيئة الصحة العامة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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