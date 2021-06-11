شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة: 29892 إصابة بـ«دلتا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المملكة المتحدة تسجيل إجمالي 42323 حالة إصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي ظهرت لأول مرة في الهند، بزيادة قدرها 29892 حالة خلال أسبوع، وفقا لتحديث أسبوعي للبيانات المتعلقة بالسلالة أصدرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الجمعة.

وتغطي البيانات الفترة من الثاني وحتى التاسع من حزيران/ يونيو الجاري، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعود أكثر من 90 % من الحالات الجديدة لسلالة دلتا، التي "تواصل الزيادة بمعدل أعلى بكثير، مقارنة بسلالة ألفا"، التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة، وفقا لهيئة الصحة العامة.