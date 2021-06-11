شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تمدد الإغلاق أسبوعين لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع في ماليزيا، إسماعيل صبري يعقوب، تمديد قيود الإغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوعين لمواجهة ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض.

وقال يعقوب في بيان اليوم الجمعة إن العمل سيستمر بالمرحلة الأولى من قيود الإغلاق حتى 28، بدلا من 14، من حزيران/يونيو الجاري.

وأضاف الوزير أن قرار تمديد قيود الإغلاق يأتي في الوقت الذي تواصل فيه البلاد تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة إصابة يومية بالفيروس.