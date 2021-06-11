شرطة البصرة تصدر توضيحاً بشأن تعيين المقدم 'علي شياع' مديراً لمكتب قائدها

واضاف البيان، "نحن إذ ننفي هذا الخبر ونهيب بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر".

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعيين المقدم علي شياع مدير لمكتب قائد شرطة محافظة البصرة اللواء سلمان عبد الواحد".

بغداد - ياسين صفوان - نفت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، الانباء التي تحدث عن تعيين المقدم علي شياع مدير لمكتب قائد شرطة محافظة البصرة اللواء سلمان عبد الواحد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012