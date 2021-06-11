انت الان تتابع خبر شرطة البصرة تصدر توضيحاً بشأن تعيين المقدم 'علي شياع' مديراً لمكتب قائدها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، الانباء التي تحدث عن تعيين المقدم علي شياع مدير لمكتب قائد شرطة محافظة البصرة اللواء سلمان عبد الواحد.
المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعيين المقدم علي شياع مدير لمكتب قائد شرطة محافظة البصرة اللواء سلمان عبد الواحد".
واضاف البيان، "نحن إذ ننفي هذا الخبر ونهيب بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر".