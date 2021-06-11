العمليات المشتركة تصدر توضيحا بشأن رفع نقاط التفتيش في بغداد

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، إن "عملية رفع نقاط التفتيش في بغداد مستمرة ولا يوجد أي توقف فيها"، لافتا الى أن "هناك خطة أعدت لذلك وهذه الخطة ملتزمة بتوقيت زمني والعمل جار فيها".وأضاف، أن "هناك متابعة من قبل قيادة العمليات المشتركة من خلال لجنة لتقييم أداء العمل لهذه السيطرات أيضا"، مشيرا الى أن "هذه العملية مهمة ومستمرة، واستطاعت العمليات المشتركة أن تحقق نجاحا في هذا الملف الى حد ما".

واوضح الخفاجي أن "قيادة عمليات بغداد تبذل جهودا كبيرة في رفع الكثير من هذه السيطرات وحسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة، المتعلق بضرورة أن يتم رفع السيطرات وأن يكون هناك فتح لكثير من الشوارع"، مبينا أن "الكثير من السيطرات رفعت في الفترة الأخيرة وخصوصا السيطرات الخارجية وبعد ما كان هناك غلق كبير للشارع خفف الازدحام من حركة الشوارع في الكثير من المناطق نتيجة للخطة التي أعدتها قيادة العمليات المشتركة والتي أشرفت عليها لجنة وما زالت تشرف على هذه السيطرات".

