قتيل فلسطيني وإصابات في مواجهات بالضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل فلسطيني وأصيب 9 على الأقل، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات ببلدة بيتا، جنوب شرق نابلس في شمالي الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن الفتى محمد حمايل، 15 عاما، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات.

وأضاف: "تعاملت طواقمنا مع 9 اصابات بالرصاص الحي بينها اصابة خطيرة بالصدر والثانية بالكتف، تم نقلهم لمستشفى رفيديا في نابلس".

وأشار إلى أن طواقمه تعاملت أيضا مع عشرات الاصابات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع وتم علاجهم ميدانيا في بيتا.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت الفلسطينيين مستخدمة الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

بالمقابل فقد رشق الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة.

ويحتج الفلسطينيون على إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية على أراضيهم.

في غضون ذلك، أفادت وكالة الانباء الفلسطينية بإصابة طفلة رضيعة بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزل ذويها بقنابل الغاز المسيل للدموع، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية في شمالي الضفة الغربية.

ونقلت عن شهود عيان إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا قنابل الغاز بكثافة تجاه منازل المواطنين في القرية، خلال قمعهم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، ما أدى لإصابة الرضيعة نورسين لؤي عبد الله (8 أشهر) بحالة اختناق إثر استهداف منزل ذويها، نقلت إثرها إلى مركز طوارئ في القرية.