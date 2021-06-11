شكرا لقرائتكم خبر عن «ناشئة الشارقة» تنمي مهارات منتسبيها في حل المشكلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجاً تدريبياً عن بُعد بعنوان «نمّ مهاراتك» تماشياً مع استراتيجيتها لدعم قدرات منتسبيها وإكسابهم مختلف المهارات التي تواكب احتياجات سوق العمل.

ضم البرنامج الذي قدمه د. أحمد تهلك، رئيس مجلس إدارة ليفن بيرت للتدريب والاستشارات، مجموعة من المحاور تمثلت في شرح مفاهيم السلوك والمهارة والفرق بينهما، إضافة إلى مجموعة من الأسئلة التفاعلية التي أسهمت في تحفيز المشاركين على التحدث ومنها، ما هوايتك المفضلة؟، ما الخطوات التي تتبعها لتنمية هوايتك ومهاراتك؟، ماذا تطمح أن تصبح في المستقبل؟.

وتدرب المنتسبون على خطوات حل المشكلات التي تشمل تحديدها، مع التركيز على الحقائق لا المشاعر، والبحث عن أسبابها عبر التفكير المنطقي والنقد البناء الذي يسهم في البحث عن تفاصيل وأسباب المشكلة بأبعادها المختلفة، إضافة إلى التفكير والتحليل واقتراح الحلول البديلة، واختيار أحد الحلول والبدء بتنفيذه. وتعرفوا إلى أهم المهارات اللازمة للمستقبل، وكيفية استخدامها لتخطي العقبات والتغلب على التحديات في أوقات الأزمات والاستفادة منها للوصول إلى التميز والنجاح، كما تعرفوا إلى أهمية التخطيط لتنمية الهوايات والمهارات، وسبل الوصول بها إلى مرحلة الشغف وتحويلها إلى الاحتراف، مع التمسك بتعاليم الدين والتقاليد والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي.

وتطرق د. تهلك، إلى أهمية اتخاذ القرار في سن مبكرة بما يساعد في إعداد خطة شاملة للمستقبل. وأشار إلى أن أولئك الذين فشلوا في التخطيط هم الذين يخططون للفشل. وأوضح أنه كلما عرفنا إلى أين نتجه، كلما بذلنا جهد أكبر في الوصول إلى الغاية وتحقيق الأهداف.

وتعرف المشاركون إلى أهمية القراءة والبحث في تنمية مهارات التفاوض والعرض والإقناع، وتغذية العقول لابتكار الأفكار التي تسهم في الوصول إلى القرارات الجيدة، واتخاذ القرار المناسب لتحقيق الرؤية المستقبلية، من خلال تجميع الأفكار وتطوير حلول منطقية واختيار الحل الأنسب.