شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء يقصي الشرطة ويحجز مقعده في نهائي كأس العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أقصى فريق الزوراء، منافسه الشرطة من بطولة كأس العراق لكرة القدم بعد فوزه عليه 2-صفر ليتأهل إلى المباراة النهائية.

نجح الزوراء في حسم المباراة لصالحه منذ الشوط الأول بعد أن تمكن من تسجيل هدفين سجلهما أحمد فاضل ومحمد رضا في الدقيقتين 8 و24، وبرغم أن الزوراء فقد لاعبه أحمد فاضل في الدقيقة 35 نتيجة تعرضه للطرد بعد أن حصل على انذارين، إلا أنه لم يتأثر.

وفي الشوط الثاني حاول الشرطة عبر طلعاته الهجومية العودة إلى المباراة، إلا أن هجماته كانت تضيع بسبب التسرع تارةً أو بسبب صلابة خط دفاع الزوراء وحارس مرماه علي ياسين الذي أبعد الكرات الخطرة عن مرماه، بينما ألغى حكم المباراة محمد سلمان هدفاً صحيحاً للزوراء سجله محمد صالح عبر إشارة تلقاها من الحكم المساعد، وقد أثبتت الإعادة التلفزيونية صحة الهدف وخطأ قرار الحكم ومساعده.

وشهدت المباراة أيضاً طرد مدرب اللياقة البدنية للزوراء نصير عبد الأمير بإشارة من الحكم المساعد،كذلك شهدت تعرض مدرب الزوراء راضي شنيشل إلى الطرد أيضاً.

ويلتقي فريق القوة الجوية مع الكرخ على ملعب الشعب الدولي في مبارة نصف النهائي الثانية، والتي يخوضها الجوية بفقدان حوالي سبعة لاعبين بسبب التحاقهم بصفوف المنتخب العراقي، بينما ستكون صفوف الكرخ مكتملة.