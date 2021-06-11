"بتحريض من والده".. حبس شاب مزق جسد عمه في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

قرر هشام صلاح وكيل أول نيابة أبشواي بالفيوم، اليوم الجمعة، حبس شاب ووالده 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية قيام المتهم الأول بطعن عمه عدة طعنات أودت بحياته أمس، الخميس بقرية الخلطة التابعة لمركز يوسف الصديق فى حين شارك الأب الذى يعمل مدرسا فى تحريض ابنه على ارتكاب الجريمة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير الأمن لقطاع غرب الفيوم، بمقتل "م.م.ح - 40 عامًا - تاجر.

كشفت التحريات التى قادها العقيد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، وشارك فيها النقيب إسلام الصاوي رئيس مباحث مركز يوسف الصديق، تحت إشراف اللواء صبري العزب مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن مشاجرة وقعت بين والد المتهم 53 مدرس، وشقيقه القتيل بسبب مماطلة المجنى عليه في دفع إيجار قطعة أرض يستأجرها من العائلة فضلا عن قيام المجني عليه بقطع مياه الشرب عن شقة شقيقه أكثر من مرة، ما تسبب فى حدوث مشاجرات بين الشقيقين وكان آخرها ليلة الحادث.

وأضافت التحريات أن المتهم الثاني طلب من ابنه الحاصل على دبلوم زراعة بتأديب عمه حتى يكف عن قطع المياه عن شقته.

وأكدت التحريات، أن ابن شقيق المجني عليه "م" 19 عامًا، قرر الانتقام من عمه بعد سماع نصيحة والده ، فأحضر سكينًا، وتربص لعمه، وانتظره خلال عودته من أحد المخابز لشراء الخبز وانقض عليه ومزق جسده بـ4 طعنات تسببت في مقتله.

جرى القبض على القاتل ووالده وإحالتهما للنيابة أبشواي حيث اعترف المتهم الأول بقتل عمه بتحريض من والده.