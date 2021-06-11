تحرير 341 محضرا لمخابز ومحال مخالفة في حملات تموينية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات تموينية موسعة استهدفت المخابز والمحال التجارية بمختلف مناطق المحافظة.

وقال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن الحملات جاءت في إطار تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الدعم المخصص من الدولة.

وأضاف سعدالله في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد ٣٤١ محضرا متنوعا، تضمنت ٣٩ محضرا في إدارة المنتزه، ٢٤ محضرا بإدارة تموين وسط، ٥٤ محضرا في إدارة تموين شرق، ٢٤ محضرا في إدارة تموين العامرية، ١١١ محضرا بإدارة تموين العجمي، ٣٠ محضرا بإدارة تموين برج العرب، و١٣ محضرا بإدارة تموين غرب والجمرك.

من جانبه قال المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، إن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية نفذت حملات مماثلة أسفرت عن تحرير ٢٤ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، ١٩ محضرا لعدم حمل شهادات صحية، و٣ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، بإجمالي ٤٦ محضرا متنوعا.