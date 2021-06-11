السبب "أكلة ملوخية".. تفاصيل تسمم 44 شخصًا في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيب 44 مواطنًا بحالة تسمم غذائي بقرية أبنود جراء تناولهم وجبة ملوخية خلال حفل زفاف شعبي، جنوبي قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا بلاغا بإصابة ٤٤ مواطنا بينهم ١٤ طفلًا بحالة تسمم غذائي في قرية أبنود بمركز قنا.

انتقل إلى مكان الحادث، لمتابعته، اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا، وتبين أنه أثناء حضور أهالى القرية حفل زفاف أحد أبناء القرية أصيبوا بحالات قيئ وإسهال عقب تناولهم وجبة لحوم و ملوخية، جرى نقل المصابين عبر 14 سيارة إسعاف، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.