التعليم توضح سبب عقد الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة بالمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسباب إجراء الامتحان التجريبي للثانوية العامة، المقرر انطلاقه في الـ21 من يونيو الجاري وحتى الـ 28 من نفس الشهر، في المنزل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الامتحان التجريبي الثالث يتطلب نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة، واختبار استخدام البابل شيت، واستكمال باقي الامتحانات من المنزل.

وقال شوقي في تصريحات له، إن اقتصار الحضور على يوم واحدا، يهدف إلى تقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا، إضافة إلى أن يوما واحدا في الامتحان التجريبي، يتطلب طباعة وتوزيع 900 ألف كراسة امتحان، وهذه تكلفة باهظة.

ويحضر الطلاب (الذين تسلموا جهاز التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية أحد أيام (الاثنين 21/6/2021 "للشعبة العلمية"، أو الثلاثاء 22/6/2021 "للشعبة الأدبية")، ويحضر الطلاب (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية يوم (الأربعاء الموافق 23/6/2021).

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية الامتحان التجريبي يعد فرصة حقيقة حتى يتعرف الطالب على نوعية الأسئلة، والتى ستكون نموذجا محاكيا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن الامتحان التجريبى فرصة حقيقة للطلاب حتى يتعرفوا يعيشوا أجواء امتحانية استعدادا للامتحان الحقيقي الذي ينطلق يوم 10 يوليو 2021.

وشددت الوزارة على أهمية الحضور للطلاب للحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية، واختبار كفاءة الخوادم (السيرفرات) والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، واستخدام هذه الامتحانات التجريبية كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، وتوفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).