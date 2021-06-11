ضبط عناصر من حزب الله مسؤولة عن تهريب المخدرات إلى السعودية

ضبطت الشرطة النمساوية عناصر من حزب الله مسؤولة عن تهريب المخدرات إلى السعودية عبر أوروبا.
ووفقا للإخبارية فقد تم القبض على نمساوي من أصول لبنانية يدير شبكة مخدرات في النمسا كانت تنوي تهريب 30 طنا من الكبتاجون إلى السعودية.
وأثبتت التقارير أن 50% من أموال حزب الله تأتي من تجارة المخدرات.
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