دراسة تكشف نسبة انتشار المتحوّرة "دلتا" من كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت دراسة، نشرت اليوم الجمعة، نسبة انتشار المتحورة "دلتا" من فيروس كورونا المستجد مقارنة من المتحورات الأخرى.

وأظهرت الدراسة، التي أجريت في بريطانيا، أن المتحورة، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، والتي تنتشر حاليا في المملكة المتحدة، أشد عدوى بنسبة 60 في المئة من سابقتها في البلاد.

لكن "البيانات تشير إلى أن برنامج التطعيم يواصل التخفيف من تأثير هذه المتحوّرة" لدى السكان فيما يرتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح في بريطانيا، كما أكدت السلطات الصحية الرسمية.

وأطلقت المملكة المتحدة، وهي البلد الأكثر تضررا في أوروبا لناحية الوفيات الناجمة عن كورونا مع تسجيلها حوالى 128 ألف وفاة، حملة تحصين واسعة النطاق، سمحت بإعطاء جرعتين لأكثر من 42 في المئة من السكان في ستة أشهر، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس.

وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل إجمالي 42323 حالة إصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، بزيادة قدرها 29892 حالة خلال أسبوع، وفقا لتحديث أسبوعي للبيانات المتعلقة بالسلالة أصدرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الجمعة.

وتغطي البيانات الفترة من الثاني وحتى التاسع من يونيو الجاري، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويعود أكثر من 90 % من الحالات الجديدة في بريطانيا إلى سلالة "دلتا"، التي "تواصل الزيادة بمعدل أعلى بكثير، مقارنة بسلالة ألفا"، التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة، وفقا لهيئة الصحة العامة.

وبسبب تفشي السلالة "دلتا"، تدرس المملكة المتحدة تأجيل المرحلة النهائية من خطة رفع قيود كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس. ولا تزال حالات الوفيات والنقل للمستشفيات منخفضة، حيث بلغ متوسط الوفيات على مدار 7 أيام 7,9 حالة في

اليوم.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة قرارا بشأن تخفيف القيود، في 14 يونيو الجاري.