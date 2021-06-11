تخفيف قيود السفر عبر الحدود خلال الصيف في الاتحاد الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 يونيو 2021 04:18 مساءً - منذ 55 دقيقة

وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على تخفيف قيود السفر خلال الصيف بما يسمح للسائحين الذين تلقوا جرعات التطعيم كاملة تجنب الفحوص أو الحجر الصحي إلى جانب توسيع قائمة مناطق الاتحاد الأوروبي التي يُعد السفر منها آمنا.

وقالت البرتغال، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، إن سفراء من الدول الـ27 الأعضاء وافقوا على مقترح معدل للمفوضية الأوروبية ينص على أن بمقدور من تلقوا جرعات التطعيم كاملة على مدى 14 يومًا السفر بحرية من دولة عضو إلى أخرى.

أما القيود المفروضة على المسافرين الآخرين فستتوقف على مدى سيطرة الدول الوافدين منها على الجائحة.

ولم يحصل إلا ما يزيد قليلا عن ربع البالغين في دول الاتحاد الأوروبي على جرعات التطعيم كاملة حتى الآن.

وتأتي هذه الإرشادات المعدلة في وقت يتحرك فيه الاتحاد الأوروبي لمنح شهادات تثبت تلقي الشخص التطعيم أو لديه مناعة لأنه أصيب بالعدوى من قبل أو أنه أجرى فحصا مؤخرا أثبت خلوه من المرض.

ومن المقرر تفعيل هذا النظام بحلول الأول من شهر يوليو/تموز الجاري، وإن كانت بعض الدول ستبدأ في منح الشهادات قبل هذا الموعد.

ويمكن أيضًا للزائرين من دول أخرى القدوم إلى الاتحاد الأوروبي طالما بإمكانهم إثبات تلقيهم التطعيم.