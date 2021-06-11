حقيقة وجود حادث حريق كبير في منطقة الكرادة

بغداد - ياسين صفوان - اصدر قسم الاشاعة في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن وجود حادث حريق كبير في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وقال القسم في البيان الذي ورد للسومرية نيوز، ان "وسائل الإعلام تناولت خبر عن وجود حادث حريق كبير في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد".

واضاف البيان، ان "الحادث كان احتراق بورد كهربائي داخل عمارة سكنية في منطقة الكرادة رخيته"، مبينا انه "تم السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني دون تسجيل اصابات بشرية".