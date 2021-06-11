صلاح الافضل في البريميرليج بأختيار الجمهور

ووفقًا للحساب الرسمية لرابطة اللاعبين المحترفين على موقع التواصل تويتر، فإن المصري محمد صلاح ، هو من حصد الجائزة بعد أن قدم موسمًا جيدًا مع الريدز على المستوى الفردي.

وكان ينافس صلاح على الجائزة، كل من:



كيفين دي بروين "مانشستر سيتي" - هاري كين "توتنهام هوتسبير" - برونو فيرنانديز "مانشستر يونايتد" - باتريك بامفورد "ليدز يونايتد" - أولي واتكينز "أستون فيلا".

يذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما نال هاري كين، جائزة هداف المسابقة برصيد 23 هدفًا، بفارق هدف وحيد عن محمد صلاح.

