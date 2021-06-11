بـ"سترة الحب".. جيل بايدن تحدد مسار قمة مجموعة السبع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، تعتمد على خزانة ملابسها من أجل تأكيد رسائل إدارة زوجها الرئيس جو بايدن.

شبكة "سي إن إن" الأمريكية ذكرت أن جيل بايدن أكدت رسالة أجندة زوجها بشأن الوحدة قبل قمة مجموعة السبع في كورنوال البريطانية من خلال ارتدائها سترة (بليزر) مزخرفة بحروف كلمة "لوف/حب" على الظهر.

وعند سؤالها عن الجاكت، الخميس، لدى لقائها والرئيس جو بايدن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته، قالت السيدة الأمريكية الأولى للمراسلين: "نأتي بالحب من الولايات المتحدة".





وأضافت: "أعتقد أن هذا مؤتمر عالمي، ونحاول تحقيق الوحدة بشتى أنحاء العالم. من المهم بالوقت الراهن أن يشعر الناس باتحاد جميع الدول، أشعر بالأمل بعد هذا العام (الذي شهد) الجائحة".

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن السترة ذات اللون الأسود من تصميم علامة تجارية فرنسية، وبالرغم من أنها لم تعد معروضة على موقع العلامة التجارية، هناك جاكت آخر مشابه مكتوب عليه كلمة "حب"، باللون الأبيض، ويباع مقابل 448 دولارًا.

وارتدت السيدة الأولى مع السترة (البليزر) فستانا منقطا للمصمم الأمريكي براندون ماكسويل، الذي صمم ملابس حفيدة زوجها، فينيجان، خلال يوم التنصيب في يناير/كانون الثاني الماضي.

وسرعان ما قارن المعلقون السياسيون رسالة بايدن مع تلك التي كانت مكتوبة على ملابس السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، حين ارتدت سترة مثيرة للجدل كتب عليها: "لا أهتم حقًا، هل تهتم؟"





والتقطت صورًا لميلانيا وهي ترتدي الجاكت ذي اللون الزيتوني عام 2018 عندما كانت في زيارة للأطفال المهاجرين بإحدى المنشآت الحدودية، وقال المنتقدون حينها إن السترة عكست سياسات زوجها الحدودية.

ونشر عدد من مستخدمي الشبكات الاجتماعي صورًا للسيدتين بجوار بعضهما البعض بملابسهما المختلفة، وكان من بين التعليقات: "اختلاف كبير عن أيام ترامب".





وهذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها السيدة الأولى الجاكيت، بالنظر إلى أنه قد التقطت صورة لها بنفس (البليزر) خلال تجمع انتخابي بفيلادلفيا في أبريل/نيسان 2019.

كما أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها خزانة ملابسها لتعزيز رسائل إدارة بايدن، فخلال عشاء حفل تنصيب زوجها، ارتدت جيل فستانًا مطرزًا بالزهور الرسمية لكل ولاية وأرض أمريكية.

وقالت مصممة الفستان جابرييلا هيرست إن الإلهام في تصميم الرداء كان "رسالة الوحدة".