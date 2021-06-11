جيل بايدن تبحث مع كيت ميدلتون "الأطفال والتعليم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت شبكة أمريكية أن السيدة الأولى جيل بايدن تلتقي مع دوقة كامبريدج في إنجلترا اليوم الجمعة.

وقال قصر كينسينجتون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس، إن السيدة الأولى جيل بايدن ستلتقي مع كيت ميدلتون دوقة كامبريدج أثناء وجودها في إنجلترا، خلال أول جولة خارجية للرئيس الأمريكي.

كما نقلت عن مسؤول بالبيت الأبيض أن بايدن وكيت ستركزان على الأطفال والتعليم خلال أول لقاء لهما على الإطلاق.

وستشارك السيدتان في اجتماع مائدة مستديرة بشأن التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة، وجولة بإحدى المدارس في كورنوال.

وأشار إلى أن الفاعلية ستتضمن التجول بالحجرات الدراسية، والتنزه بالخارج من أجل مشاهدة الأطفال والاستماع إليهم.

كما ستنظم السيدتان اجتماعا مع متخصصين بالطفولة المبكرة من الولايات المتحدة عبر "زووم".

والأربعاء الماضي، بدأ بايدن جولة خارجية إلى المملكة المتحدة وبلجيكا وسويسرا.