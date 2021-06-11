تركيا تقصف مناطق "قسد" شمالي الرقة السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 يونيو 2021

قصفت القوات التركية، صباح الجمعة، مناطق تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، شمالي الرقة.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن نشطاء تابعين له رصدوا في ريف الرقة الشمالي قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، صباح اليوم، استهدفت خلاله مناطق في محيط مخيم عين عيسى وقرية معلق بريف عين عيسى.

وأوضح المرصد أن المواقع المستهدفة تقع ضمن مناطق نفوذ "قوات سوريا الديمقراطية" شمالي الرقة، مشيرا إلى أنه لا معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.

وفي 5 يونيو/ حزيران الجاري، أشار المرصد إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا، قصفت بالأسلحة الثقيلة مخيم عين عيسى وقرية معلق وطريق الدولي "M4" شمالي عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى نشوب حرائق في المحاصيل الزراعية.

وسبق أن أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في ناحية عين عيسى، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، بأن القوات التركية تحاول التقدم والوصول إلى طريق M4″" الرابط بين حلب والحسكة، حيث تعمل القوات التركية على رفع سواتر ترابية على مراحل في جبهة عين عيسى والتقدم من خلالها، ثم العمل على رفع سواتر ترابية متقدمة جديدة وهكذا للتقدم أكثر والاقتراب من الطريق المستهدف.