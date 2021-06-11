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الصين تحث أمريكا وروسيا على خفض ترسانتهما النووية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

11 يونيو 2021

15:49 مساء

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جنيف-رويترز
حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة وروسيا، الجمعة، على خفض ترسانتهما النووية قبل أيام من اجتماع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف. وأشار إلى أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في فيينا «في مرحلتها الأخيرة»، مضيفاً أنه يتعين على أطراف الاتفاق النووي المبرم في 2015 مضاعفة الجهود الدبلوماسية «لإعادة الاتفاق إلى مساره».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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