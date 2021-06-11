إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 174.74 مليون

عواصم-وكالات

أصيب أكثر من 174.74 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و925187. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجلت الهند، الجمعة، 91702 إصابة بفيروس «كورونا» على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية و3403 وفيات جديدة. ووفقاً لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات «كورونا» في الهند إلى 29.3 مليون، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 363079.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ للأمراض المعدية»، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع بواقع 2440 حالة ليصل إلى ثلاثة ملايين و711569. وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 102 ليصل إلى 89687.

وقالت سلطات الصحة في الصين في بيان، الجمعة، إن البلاد سجلت 22 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي يوم العاشر من يونيو/حزيران.

ووفقاً للجنة الوطنية للصحة، فقد كانت تسع حالات من بين الإصابات الجديدة عدوى محلية ارتفاعاً من ست إصابات في اليوم السابق. وسُجلت كل الحالات المحلية الجديدة في إقليم قوانجدونج بجنوبي البلاد. كما سجلت الصين 25 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 27 إصابة في اليوم السابق. ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة. وبحلول يوم الخميس، سجلت الصين في المجمل 91359 إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

وذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 3672 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و227 وفاة، الخميس. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 229580 بينما سجلت البلاد مليونين و445538 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، الجمعة، عن تسجيل 12505 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» مقارنة بـ 11699 إصابة، أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها خمسة ملايين و180 ألفاً و454 إصابة، إضافة إلى تسجيل 396 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 383 وفاة أمس.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية أن هذا يمثل ارتفاعاً في حالات الوفاة لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 125 ألفاً و674 حالة وفاة، وتماثل 10188 شخصاً ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و782 ألفاً و183 شخصاً.

وتوزعت الإصابات على 84 إقليماً، حيث تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء (5853 إصابة) في أعلى حصيلة منذ 14 يناير الماضي، إضافة إلى وفاة 60 شخصاً وتماثل 3061 مريضاً للشفاء.