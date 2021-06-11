شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شرطة الرمس برأس الخيمة يسعد المتعاملين بالتحول الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

أكد العقيد أيمن العوبد، حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ودعمها غير المحدود لتحقيق توجهات وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم خدمات رقمية ذكية بأعلى معايير الجودة والشفافية، بتوفير الإمكانات والموارد اللازمة، لتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، الذي يعد من أهم الأولويات التي تسعى الوزارة إلى تجسيدها والتركيز عليها، بالتعرف إلى احتياجات المتعاملين.

ومن هذا المنطلق أطلق مركز شرطة الرمس الشامل، مبادرات وأنشطة تدعم توجه القيادة للتحول الرقمي، بتقديم الخدمات عبر المنصات والتطبيقات الذكية.

واستخدم المركز أدوات متعددة في دعم التحول الرقمي، كشاشة عرض رقمية توعوية لإرشاد جميع فئات المتعاملين، مثل أصحاب الهمم، بكيفية الاستخدام بلغة الإشارة، وابراز للخدمات ذات الأولوية. كما حرص على إعداد دليل خدمات رقمي تفاعلي مميز يبرز الخدمات بقنوات تقديم الخدمة.

وأطلق منصة ذكية متكاملة تشمل حاسباً آلياً ذاتي الخدمة، مزوداً بجميع القنوات الرقمية، كالتطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، ومنصة الاستبانة الإلكترونية، ومنصة المقترحات والشكاوى، والنظارة الافتراضية الخاصة بتوعية المتعاملين، ومنصة ذكية لألعاب الأطفال.