صحة شمال سيناء: تطعيم 5 آلاف مواطن بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم الجمعة أنه جرى تطعيم 5000 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا، بمركز التطعيم ضد كورونا، في مستشفى العريش العام.

أضاف شوكة، في بيانه، أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا بما في ذلك من عطلات رسمية.

وتابع شوكة، أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ويشهد مركز تطعيم لقاح كورونا بمستشفى العريش العام، إقبالا كبيرا من المواطنين من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بمديريات التربية والتعليم والأزهر لتلقي جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد.